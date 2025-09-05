Главные новости за 5 сентября. Кавказ

В Буйнакском районе Дагестана в суд передано уголовное дело по обвинению 25-летнего местного жителя в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.

В Нальчике 6 сентября начинается «Кубок Эльбруса-2025». Общий призовой фонд скачек — более 5 млн руб.

Конкурсный управляющий ставропольской компании «Еврогрупп» Валерий Кубелун объявил о проведении повторных торгов по реализации имущества компании. Торги пройдут в форме открытого аукциона на электронной площадке.

После схода селя началась расчистка автомобильной дороги регионального значения Агвали — Шаури — Кидеро в Цунтинском районе.

Отель «MAYRVEDA Kislovodsk» стал одним из 50 лучших отелей России.

Советский районный суд Махачкалы на 35 суток приостановил деятельность кофейни «MARSHA» на улице Гагарина. Планировка производственных помещений общепита не обеспечивала последовательность технологических процессов, исключающую встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.