В Махачкале приостановили работу кофейни из-за нарушений требований СанПиНа
Советский районный суд Махачкалы на 35 суток приостановил деятельность кофейни «MARSHA» на улице Гагарина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ходатайство внесли представители Роспотребнадзора. Согласно материалам проверки, в кофейне установили нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Так, планировка производственных помещений общепита не обеспечивала последовательность технологических процессов, исключающую встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Проверка обнаружила также ряд других несоблюдений требований СанПиН.
Суд признал владельца кофейни виновным в совершении административного правонарушения.