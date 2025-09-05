В Махачкале приостановили работу кофейни из-за нарушений требований СанПиНа

Советский районный суд Махачкалы на 35 суток приостановил деятельность кофейни «MARSHA» на улице Гагарина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ходатайство внесли представители Роспотребнадзора. Согласно материалам проверки, в кофейне установили нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Так, планировка производственных помещений общепита не обеспечивала последовательность технологических процессов, исключающую встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Проверка обнаружила также ряд других несоблюдений требований СанПиН.

Суд признал владельца кофейни виновным в совершении административного правонарушения.

Константин Соловьев