На торги выставили 11 тысяч автошин банкротной фирмы из Ставрополя

Конкурсный управляющий ставропольской компании «Еврогрупп» Валерий Кубелун объявил о проведении повторных торгов по реализации имущества компании. Торги пройдут в форме открытого аукциона на электронной площадке. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Предметом продажи станут автошины различных брендов в количестве 11 208 шт. Лот включает 1 652 позиции с начальной стоимостью 29,1 млн руб. Имущество находится в Ростове-на-Дону по адресу улица Доватора, 148.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Еврогрупп» зарегистрировано в 2015 году в Ставрополе. Компания занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов. Учредитель компании — Андрей Садовников. Уставный капитал общества — 20 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 55,9 млн руб., убыток — 1,9 млрд руб.

Автошины обременены залогом трех финансовых учреждений: ПАО «Промсвязьбанк», Банка ВТБ и ВЭБ.РФ. Продажа не облагается НДС согласно налоговому законодательству.

Электронные торги состоятся 20 октября в 12:00 на платформе «Новые информационные сервисы» по адресу nistp.ru. Заявки принимаются с 8 сентября по 10 октября. Определение участников запланировано на 15 октября, подведение итогов — на 24 октября.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены и остается неизменным в течение всех торгов. Транспортировку имущества и погрузочные работы покупатель осуществляет за собственный счет.

Управляющий действует на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 25 декабря 2020 года по банкротному делу компании.

Тат Гаспарян