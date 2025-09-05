Белоусов восхитился воевавшими в Курской области бойцами КНДР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов выразил восхищение военнослужащими армии КНДР и поблагодарил их за участие в боях в Курской области. Об этом он сказал на встрече с послом КНДР в России Син Хон Чхолем.

Господин Белоусов также поздравил руководство республики с 77-летием ее образования и отметил особую связь двух народов. «Хочу сказать, что отношения между нашими народами связывает больше, чем дружба. Поскольку эти отношения ковались в сражениях. Где плечом к плечу сражались советские, российские солдаты и солдаты Корейской Народной Армии»,— приводит слова господина Белоусова пресс-служба министерства.

В апреле этого года КНДР впервые официально подтвердила отправку военнослужащих для поддержки России в конфликте с Украиной в рамках договора о взаимной обороне. Республика отправила войска для поддержки российской армии в боях с ВСУ в приграничных районах Курской области. 22 августа Ким Чен Ын наградил северокорейских военных за участие в СВО.