Ким Чен Ын наградил северокорейских военных за участие в СВО

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии награждения северокорейских военных, принимавших участие в боевых операциях на территории Курской области. Церемония состоялась в Пхеньяне, в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сообщает ЦТАК.

Фото: KCNA / Reuters Лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters

В приветственном слове Ким Чен Ын отметил, что все участники зарубежной военной операции «совершили великие подвиги», которые будут отражены в истории КНДР. Бойцы и командиры Корейской народной армии (КНА) создали «прочную гарантию для существования и развития нашего государства». Вооруженные силы КНДР, по его словам, привлекли к себе «пристальное внимание всего мира» и подтвердили «мощь героической КНА». Глава КНДР также подчеркнул, что основной ключ к победоносному завершению зарубежной военной операции заключался «в героизме массового характера».

В сообщении ЦТАК уточняется, что военнослужащим были вручены высшие государственные награды, в том числе звания Героя КНДР.

Влад Никифоров, Иркутск