Задержанный в Краснодаре подросток получил $900 за поджоги на железной дороге

Арестованный по подозрению в теракте на железной дороге краснодарский подросток рассказал, что получил $900 от украинских спецслужб за поджоги релейных ящиков. Об этом он сообщил на допросе, видео которого опубликовала ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОС ФСБ России Фото: ЦОС ФСБ России

Подозреваемый, студент колледжа, рассказал, что нашел работу на Telegram-канале. Ему предложили поджечь релейные ящики на железнодорожных путях за вознагрождение. Позже он понял, что заказ поступил от украинских спецслужб. Подросток выразил сожаление, отметив, что «эти деньги того не стоили».

ФСБ сообщила, что подросток поджег четыре релейных шкафа и трансформаторную подстанцию Северо-Кавказской железной дороги. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Лия Пацан