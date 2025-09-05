В Краснодаре задержали тренера-нелегала из Судана

В Краснодаре полицейские задержали нелегального мигранта из Судана, работавшего тренером в фитнес-центре, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сотрудники миграционной службы выяснили, что иностранный гражданин находился и работал в России незаконно. Его привлекли к административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Также к ответственности привлекли работодателя, нанявшего мигранта без необходимых документов.

Лия Пацан