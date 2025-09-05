Актрисе Аглае Тарасовой назначили запрет определенных действий
Домодедовский городской суд избрал запрет определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой. Об этом сообщило ТАСС. Фигурантку обвиняют в контрабанде наркотиков.
Актриса Аглая Тарасова
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В ходе слушания выяснилось, что госпожу Тарасову задержали 28 августа при прохождении таможенного досмотра. Само дело возбудили 3 сентября. Следствие настаивало на домашнем аресте, так как фигурантка не пришла на допрос по первому требованию. Также у актрисы есть израильское гражданство, что, как считает гособвинение, может позволить ей скрыться.
Обвиняемая отметила, что следователь вызвала ее на допрос через WhatsApp с незнакомого номера. Аглая Тарасова попросила запрет определенных действий, так как у нее запланированы съемки в трех фильмах. Кроме того, ей нужно ухаживать за больными родственниками. Актриса раскаялась в попытке ввезти наркотики.
Аглаю Тарасову задержали на таможенном контроле в аэропорту Домодедово. У нее нашли картридж для вейпа с маслом гашиша. Масса вещества составила 0,38 грамма.