Аглае Тарасовой предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков

Следствие предъявило актриса Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ), сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Вопрос о мере пресечения для госпожи Тарасовой рассматривается на заседании Домодедовского городского суда.

Актриса Аглая Тарасова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Аглая Тарасова

Актрису задержали при прохождении зеленого коридора в аэропорту Домодедово. При ней обнаружили картридж для вейпа, наполненный маслом гашиша. По данным источника «Ъ», правоохранители хотят отправить ее под домашний арест. Сама актриса во время заседания суда попросила избрать ей запрет определенных действий. Также она заверила, что сдала загранпаспорт следствию и скрываться не собирается.