В Москве задержали актрису Аглаю Тарасову

В аэропорту Домодедово задержали актрису Аглаю Тарасову. Как сообщило ТАСС, предварительно, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Отмечается, что фигурантка несколько дней назад прилетела из Израиля. По данным «Ъ», госпожу Тарасову сегодня может отправить под стражу Домодедовский городской суд. Актрисе грозит до 7 лет лишения свободы.

Аглая Тарасова известна по роли Софии Калининой в сериале «Интерны». Также она играла в фильмах «Холоп 2» и «Лед». За последний фильм она получила в 2019 году премию «Золотой орел» в номинации лучшей женской роли в кино.

Никита Черненко