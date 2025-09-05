Аглая Тарасова раскаялась в незаконной попытке ввезти наркотики в Россию

Аглая Тарасова сделала заявление во время заседания по делу о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК) в Домодедовском городском суде. Актриса попросила суд обойтись без домашнего ареста и признала, что «совершила большую ошибку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Аглая Тарасова в 2020 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Аглая Тарасова в 2020 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Я совершила большую ошибку, я раскаиваюсь»,— сказала Аглая Тарасова (цитата по «РИА Новости»). Она также уточнила, что с 12 сентября подписана на три фильма и не хочет подводить людей. Актриса попросила дать ей возможность работать и видеть семью. Кроме того, заверила госпожа Тарасова, она сдала загранпаспорт следствию и не собирается скрываться.

Актрису задержали при прохождении зеленого коридора в аэропорту Домодедово. При ней обнаружили картридж для вейпа, наполненный маслом гашиша. Масса наркотического средства составила 0,38 грамма.