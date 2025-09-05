Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поддержал предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о расширении полномочий регионов для ограничений трудоустройства иностранных граждан. Он назвал тему «важной и требующей рассмотрения». Политолог Григорий Киселев считает, что Кубань имеет опыт в данном вопросе, на который могут опираться другие субъекты РФ.

Фото: предоставлено автором

«Как показала практика, использование иностранной рабочей силы преследует краткосрочные цели и полностью не учитывает длительные процессы. Не учитываются возможные риски резкого сокращения представителей той или иной страны в результате политики их руководства. Потому важно давать регионам возможности, чтобы, в зависимости от ситуации в отраслях, формировать кадровую политику в полной мере, в том числе и по вопросам привлечения иностранных специалистов.

Важная деталь, что Вячеслав Володин поддержал эту инициативу именно от губернатора Вениамина Кондратьева. Тем самым спикер Госдумы подчеркивает взвешенный и опытный подход Кубани к кадровой политике и данному вопросу и как бы призывает субъекты опираться на уже имеющийся опыт. Действительно, в плане принятия мер по сохранению рабочих мест для местных жителей Кубань в числе пионеров. В 2024 году в регионе ввели запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, во все отрасли, кроме строительства. В этом году запрет распространили и на строительную сферу. Таким образом, сегодня Краснодарский край может сам обеспечить свои потребности рабочей силой.

Формирование грамотной кадровой политики региона — приоритетная задача».