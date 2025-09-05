ВНУТРИ. РФ: форум о том, как строить качественные и высокомаржинальные гостиничные проекты «по правилам»

Туристическая отрасль России динамично развивается, открывая новые возможности для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Однако перед участниками рынка стоят сложные задачи: как создавать объекты туристической инфраструктуры, соответствующие современным требованиям, нормам законодательства и ожиданиям гостей?

С 11 по 13 сентября в МВЦ «МинводыЭКСПО» при поддержке Туризм.РФ, Кавказ.РФ, ИД «Коммерсантъ», а также отраслевых министерств и ведущих банков состоится федеральный туристический форум ВНУТРИ.РФ.

ВНУТРИ.РФ станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов развития гостиничной инфраструктуры, установления диалога власти с бизнес-сообществом, привлечения инвестиций в туристическую отрасль и выработки эффективных решений для комплексного развития территорий.

В мероприятиях деловой программы форума примут участие свыше 50 спикеров — лидеры индустрии, лучшие эксперты в своей области будут делиться реальными кейсами, финансовыми моделями и работающими инструментами для создания высокомаржинальных проектов. А общий охват аудитории составит не менее 250 человек.

В рамках деловой программы запланированы панельные дискуссии, стратегические сессии и презентации лучших практик, направленные на повышение качества и доступности туристической инфраструктуры в России.

Дарья Канева, генеральный директор DSS Consulting и основатель ВНУТРИ.РФ: «К гостиничному сегменту проснулся небывалый интерес на фоне субсидированных ставок и поддержки государства, но мало кто знает, как реализовывать гостиничные проекты по-настоящему эффективно с точки зрения как девелопмента, так и управления. Каждый день через нас проходят десятки проектов с однотипными ошибками. Мы решили организовать этот масштабный форум, чтобы показать игрокам рынка, как нужно и не нужно строить отельные форматы, а также подсветить все возможности реализации объектов гостиничной инфраструктуры "по правилам"».

Подробная информация о форуме и программе доступна на официальном сайте и в тг-канале.

внутри.рф