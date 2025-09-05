Курский логоцентр Wildberries подорожал на 1 млрд и уменьшился в площади

Стоимость складского комплекса объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ, принадлежит Татьяне Ким) в Курской области увеличилась с 7 до почти 8 млрд руб. При этом общая площадь будущего объекта составит 103 тыс. кв. м (ранее сообщалось о 130 тыс. кв. м), сообщили в самой компании.

Первый камень, заложенный в строительство логоцентра Wildberries и Russ в Курской области

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Первый камень, заложенный в строительство логоцентра Wildberries и Russ в Курской области

Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2027 года. Первый камень был торжественно заложен сегодня в селе Татаренкова в Курском районе.

Объединенная компания Wildberries & Russ/, по собственным данным, управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 4 млн кв. м. Курский проект стал четвертым, заявленным компанией в Черноземье. В 2020 году Wildberries сообщила о планах построить центр обеспечения омниканальной торговли на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск» в Воронежской области. В октябре 2023-го стало известно о начале работ в Новоусманском районе, в июле 2025 года там запустили первую очередь объекта. Общий объем инвестиций составит порядка 10 млрд руб.

В 2022 году было анонсировано строительство распредцентра Wildberries в Орловской области. В марте 2024-го компания получила под проект участок площадью более 303 тыс. кв. м. В июле 2025-го стало известно, что стоимость орловского центра выросла с 7,5 до 9 млрд руб.

Ульяна Ларионова