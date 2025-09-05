Кубань лидирует в сельхозпроизводстве и экспорте продовольствия

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выделил Краснодарский край как лидера по объемам сельскохозяйственного производства в России. Об этом он заявил на совещании по социально-экономическому развитию Кубани, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Регион номер один по объемам сельхозпроизводства. Один из лидеров по экспорту зерновых, экспорту продовольствия, это огромный вклад края не только в продовольственную безопасность, но и в пополнении казны», — отметил Вячеслав Володин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что лидирующие позиции удается удерживать благодаря внедрению передовых технологий. В регионе создан высокотехнологичный агропромышленный комплекс.

Кубань держит первое место по производству питьевого молока и входит в «пятерку» лидеров по мясу. В крае занимаются геномной селекцией молочного стада. Благодаря работе селекционеров регион на 100% обеспечен собственными семенами пшеницы и риса, наращивая этот показатель по другим культурам.

По словам губернатора, рост демонстрируют все ключевые показатели экономики региона. В туристической отрасли реализуют 73 крупных инвестиционных проекта на сумму свыше 844 млрд руб. В крае действует запрет на передачу земли в 500 м от береговой линии под жилую застройку — разрешено строить только отели и санатории.

За последние 10 лет объем инвестиций в курортную сферу увеличился более чем в 100 раз. Глава региона отметил, что увеличение номерного фонда за счет новых объектов размещения повлияет на цены и сделает отдых доступнее для россиян. В 2024 году край принял рекордные 20 млн гостей.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Кубань из традиционно аграрного и курортного региона превращается в промышленного лидера Юга России. Фонд развития промышленности, предоставляющий льготные кредиты бизнесу, в 2025 году докапитализирован до 10 млрд руб.

В регионе активизировали социальное строительство. В рамках нацпроектов и краевых программ за 10 лет построили 105 школ, 214 детских садов, 248 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных офисов. В этом году одновременно возводится более 200 социальных объектов.

Алина Зорина