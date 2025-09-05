ЦБ РФ выпустит памятную монету в честь 150-летия тенниса в России

Банк России 8 сентября выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «150-летие тенниса в России». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Памятная монета ЦБ РФ в честь 150-летия тенниса в России Фото: ЦБ Фото: ЦБ Фото: ЦБ Следующая фотография 1 / 3 Памятная монета ЦБ РФ в честь 150-летия тенниса в России Фото: ЦБ Фото: ЦБ Фото: ЦБ

На оборотной стороне монеты изображены теннисные ракетки и позолоченный мяч на фоне сетки, выполненной в технике лазерного матирования. Также имеются две надписи: «Теннис в России» и «150 лет». Тираж — 3 тыс. штук. В релизе ЦБ отмечается, что монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

История российского тенниса отсчитывается с 12 июня 1875 года. В этот день сын императора Александра II Сергей написал в своем дневнике, что он с братьями играл в теннис на лужайке Александровского сада в Царском селе.

Таисия Орлова