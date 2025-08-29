Адыгея утвердила инвестплан на 100 млрд рублей

В Республике Адыгея до 2030 года планируется реализация 25 инвестиционных проектов общим объемом свыше 100 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве экономического развития и торговли региона. Ожидается создание более 6 тыс. рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ключевыми инициативами названы промышленный парк «Энем» в Тахтамукайском районе и горный экокурорт «Лагонаки». Кроме того, в числе проектов — склады продовольственных и непродовольственных товаров в п. Энем и Адыгейске, клинический госпиталь, маслоэкстракционный завод на 600 т/сутки, расширение Красногвардейского молочного завода и агробиотехнопарк «Гиагинский».

По данным министерства, по итогам 2024 года рост инвестиций в экономику республики составил 109,4% (68,9 млрд руб.). В первом полугодии 2025-го он сохранился на уровне 117,3%. Республика заняла 16-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

В числе уже завершенных инициатив власти называют запуск гофрозавода «Картонтара-2» мощностью до 150 млн м гофропродукции в год. Инвестиции составили 3,5 млрд руб.

В ближайшие два года в эксплуатацию будут введены: логистический комплекс «ЛЦ Адыгея 4» в п. Энем (7,9 млрд руб., до 1 тыс. рабочих мест у арендаторов), маслоэкстракционный завод (2,5 млрд руб., 300 рабочих мест), новое производственное здание Красногвардейского молочного завода (1,1 млрд руб., 150 рабочих мест) и центр бальнеологии и реабилитации «Тетис» в Майкопе (300 млн руб., 30 рабочих мест).

Для инвесторов в регионе действует система поддержки по принципу «одного окна», предусмотрены налоговые льготы, гранты, льготные займы и поручительства. В Адыгее внедрены семь элементов регионального инвестиционного стандарта, в 2025 году планируется внедрение еще одного — применение методов бережливого производства при оптимизации «клиентского пути» инвестора.

Богдан Кобец