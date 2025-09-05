Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае снизилась на 40%

В Краснодарском крае за 35-ю неделю выявили 241 случай COVID-19, что на 40,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Среди заболевших 63,4% составляют взрослые, 36,6% — дети до 17 лет. Инфекция протекает в форме ОРВИ средней степени тяжести.

В 17 муниципальных образованиях региона новых случаев заболевания не зарегистрировано. Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры личной профилактики. При появлении первых симптомов болезни рекомендуется оставаться дома и обращаться к врачу, учитывая возможные осложнения коронавируса.

