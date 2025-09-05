В Симферопольском районе тушат пожар на площади 50 га

В Симферопольском районе Республики Крым произошло возгорание сухой растительности на площади 50 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание произошло в селе Ключи. Огонь тушат специалисты МЧС России, МЧС Крыма и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по региону. Также задействована техника для подвоза воды и опашки от администрации муниципалитета.

По данным специалистов, быстрому распространению огня способствует ветреная и жаркая погода. Всего для тушения задействовано от РСЧС 68 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС России — 59 человек и 12 единиц техники.

Алина Зорина