Жителя Кубани осудили на 11 лет за убийство пенсионерки и кражу ее украшений
Кущевский районный суд признал 38-летнего местного жителя виновным в убийстве женщины и краже ее ювелирных изделий. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, ночью 27 мая 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомой пенсионерке. После отказа дать ему спиртное он нанес ей множественные удары ножом, от которых потерпевшая скончалась.
Затем злоумышленник похитил с тела женщины ювелирные украшения и ушел. На следующий день погибшую обнаружил сын, вызвавший полицию.
Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.