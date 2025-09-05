Жителя Кубани осудили на 11 лет за убийство пенсионерки и кражу ее украшений

Кущевский районный суд признал 38-летнего местного жителя виновным в убийстве женщины и краже ее ювелирных изделий. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, ночью 27 мая 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомой пенсионерке. После отказа дать ему спиртное он нанес ей множественные удары ножом, от которых потерпевшая скончалась.

Затем злоумышленник похитил с тела женщины ювелирные украшения и ушел. На следующий день погибшую обнаружил сын, вызвавший полицию.

Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Анна Гречко