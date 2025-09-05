Операция «ФРС»

Министерство юстиции США начало расследование в отношении члена правления Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук, несколько дней назад отправленной в отставку президентом Дональдом Трампом. Одновременно с этим назначенный президентом новый член правления ФРС собирается сочетать эту должность со своей работой в Белом доме. Наблюдатели видят в этих беспрецедентных событиях стремление господина Трампа все-таки захватить контроль над ФРС.

Член правления Федеральной резервной системы Лиза Кук

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Министерство юстиции США начало расследование в отношении члена правления ФРС Лизы Кук. Ее подозревают в подделке банковских документов и сведений о собственности для получения более выгодных условий по ипотечному кредиту. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ). 26 августа господин Трамп заявил, что увольняет госпожу Кук, став первым в истории США президентом, принявшим решение об увольнении члена правления ФРС. В ответ госпожа Кук подала в суд.

4 сентября в Сенате США прошли слушания, на которых обсуждалась кандидатура Стивена Мирана, сотрудника администрации Дональда Трампа, которого тот в августе назначил в совет управляющих ФРС. В ходе слушаний стало известно, что Стивен Миран собирается сохранить свою должность в администрации президента (председатель совета экономических консультантов), сочетая ее с работой в ФРС. Он сообщил, что не ушел в отставку с поста в совете, а лишь взял там отпуск на время работы в ФРС.

Господин Миран был назначен на место члена правления ФРС Адрианы Куглер, которая покинула свой пост 8 августа. Срок ее полномочий, а значит и полномочий ее преемника, истекает в январе 2026 года.

Во время слушаний господин Миран пообещал, что по истечении срока полномочий он выйдет из правления ФРС. Он также неоднократно обещал, что, несмотря на сочетание двух должностей, будет действовать в ФРС независимо. Представители Демократической партии усомнились в этом: «Предположение, что президент примет вас обратно в совет экономических консультантов с распростертыми объятиями, если вы проголосуете (в ФРС.— “Ъ”) вопреки его воле, просто не заслуживает доверия»,— заявил сенатор-демократ Крис Ван Холлен. Впрочем, по мнению американских СМИ, Сенат, где большинство сейчас у республиканцев, скорее всего, утвердит господина Мирана в ФРС.

Обозреватели WSJ считают, что такое сочетание двух должностей — члена правления ФРС и чиновника в Белом доме — является беспрецедентным. По их мнению, этот план, а также не менее беспрецедентная отставка госпожи Кук свидетельствуют о том, что Дональд Трамп приближается к «захвату контроля» над ФРС. Все это происходит в преддверии заседания ФРС по ключевой ставке, которое состоится 16–17 сентября.

Конфликты между Дональдом Трампом и главой ФРС Джеромом Пауэллом начались почти сразу после вступления президента в должность в январе текущего года. Господин Трамп неоднократно критиковал ФРС, прежде всего — за неготовность снижать ключевую ставку, а самого Джерома Пауэлла называл «упрямым ослом и глупым человеком». В августе господин Трамп заявил, что рассматривает четырех кандидатов на пост главы ФРС.

При этом пока господин Пауэлл сохраняет свой пост. Официально срок его полномочий как главы ФРС истекает в мае 2026 года.

Как сообщил WSJ экономист и специалист по истории ФРС Марк Спиндел, подобное сочетание двух должностей подорвет независимость решений любого главы ФРС. «У президента будет на него такое влияние, какого не было ни на кого из глав ФРС»,— заявил он.

Американские СМИ отмечают стремление администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль и другие институты, которые в США традиционно являются независимыми от президента. Помимо ФРС в числе таких институтов называют Центры по контролю и профилактике заболеваний и Бюро трудовой статистики, руководители которых были отправлены в отставку в августе.

Яна Рождественская