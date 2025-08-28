Член правления ФРС подала в суд на Дональда Трампа за ее увольнение

Член правления Федеральной резервной системы США Лиза Кук подала в суд заявление на президента Дональда Трампа из-за его попытки уволить ее, сообщает Reuters.

Лиза Кук

Фото: Jim Urquhart / File Photo / Reuters Лиза Кук

26 августа Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что увольняет Лизу Кук, став первым в истории США президентом, сделавшим такой шаг.

Госпожа Кук в своем иске утверждает, что Дональд Трамп нарушил федеральный закон, так как тот позволяет увольнять кого-то из руководителей ФРС только «по уважительной причине». Какой именно — в законе не уточняется, но исторически обоснованием для увольнения считались неправомерные действия или невыполнение обязанностей.

В качестве причины господин Трамп указал обвинения главы Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Билла Пулте. Тот убежден, что госпожа Кук в свое время подделала банковские документы и сведения о собственности для получения более выгодных условий по ипотечным кредитам. По мнению Лизы Кук, недоказанные правонарушения, совершенные еще до ее вступления в должность члена правления ФРС, не могут считаться уважительной причиной для ее увольнения.

Дело, скорее всего, будет рассматриваться Верховным судом США.

Подробнее о ситуации — в материале «Трамп влип в историю ФРС».

Кирилл Сарханянц