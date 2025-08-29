Скандальное увольнение Сьюзен Монарес с поста директора Центров по контролю и профилактике заболеваний бурно обсуждается американскими медиа. Эксперты видят в атаке на CDC продолжение нападок администрации Дональда Трампа на политически независимые учреждения Америки, включая ФРС и Бюро трудовой статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сьюзен Монарес

Фото: Kevin Mohatt / Reuters Сьюзен Монарес

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Похоже, СDC крышка

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разваливают. Белый дом объявил… об увольнении только что утвержденного директора, Сьюзен Монарес… Четыре топ-менеджера ведомства после этого ушли сами… СDС трясет уже несколько месяцев… Многие (работающие там.— “Ъ”) ученые не понимают, сколько они еще продержатся, как не понимают они и того, призвано ли еще это ведомство к тому, чтобы предоставлять стране рекомендации, основанные на научных данных.

Как выглядит политика Трампа по вакцинам изнутри

Президент Трамп говорил в частной беседе: он считал, что вакцина от коронавируса станет одним из важнейших достижений его президентства, но он не смог этим насладиться. Сделанные в частном порядке комментарии Трампа проливают свет на сложную политику вокруг вакцин, с которой сталкивается Белый дом… Трамп поддержал запущенное Кеннеди движение «Сделаем Америку снова здоровой» и противников вакцинации в нем, которые были его ключевыми сторонниками на выборах 2024 года. Он предоставил Кеннеди, известному скептицизмом в отношении вакцин, широкие полномочия во главе Минздрава. Продвижение им скептического отношения к вакцинам вызывало панику в CDC еще задолго до увольнения его главы Сьюзен Монарес. При этом за закрытыми дверями Трамп продолжает сокрушаться, что не смог получить достаточно (политических.— “Ъ”) выгод от вакцин от COVID.

Трамп целит в ведомства, которые долгое время оставались вне политики. Критики видят в этом большие риски

Центры по контролю и профилактике заболеваний долгое время были местом, куда американцы обращались за информацией, основанной на научных данных и помогающей принимать решение о здоровье. (Сходным образом в других сферах дело обстояло с.— “Ъ”) Бюро трудовой статистики и Федеральной резервной системой. Теперь независимость всех этих американский институций под вопросом после того, как президент Трамп — в стремлении искоренить очаги независимости в правительстве — уволил или предпринял шаги к увольнению их руководителей.

По мнению критиков, делая это, администрация Трампа ставит под угрозу доверие к ведомствам, которые долгое время воспринимались как стоящие вне политики и играющие жизненно важную роль в предоставлении информации, необходимой при принятии важных решений о курсе страны.

Белый дом заявил, что увольняет главу CDC после того, как она «отказалась уйти в отставку»

Этот конфликт оставил руководство CDС в подвешенном состоянии в условиях, когда волна увольнений высокого уровня опустошила руководство агентства, отвечающего в стране за общественное здоровье. Увольнение Монарес произошло в тот же день, когда Минздрав объявил об ограничении круга тех, на кого распространяется вакцинация от COVID.

За время ее недолгого пребывания во главе CDC штаб-квартира агентства в Атланте подверглась атаке стрелка, вдохновленного антипрививочной риторикой, а само агентство начало увольнения сотен сотрудников. Ранее во время слушаний в Сенате она лавировала, пытаясь поддержать вакцинацию и при этом не противоречить Кеннеди.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов