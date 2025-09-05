Володин поддержал инициативу губернатора Кубани по развитию промышленности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о создании федерального механизма выкупа промышленных земель у тех, кто не использует их по назначению. Рабочая встреча прошла в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона рассказал о мерах по сохранению промышленной инфраструктуры. По его словам, за 10 лет промышленность стала одной из главных отраслей экономики Краснодарского края. Для сохранения промышленной инфраструктуры власти Кубани внесли изменения в Градостроительный кодекс края, во всех генпланах запретив перепрофилирование площадок, которые находятся под бывшими заводами и фабриками.

«Хотим сохранить эти территории для новых современных предприятий. Прошу поддержать нас и рассмотреть возможность создания на федеральном уровне механизма, который позволит выкупать земли промышленности у тех, кто не использует их по назначению», — предложил Вениамин Кондратьев.

Вячеслав Володин одобрил инициативу. Он заявил, что после дополнительного обсуждения эти и другие наработки региона могут лечь в основу предлагаемых решений.

Краснодарский край занимает третье место в рейтинге Минпромторга России по эффективности реализации промышленной политики в регионах по итогам 2023 года. В Южном федеральном округе регион лидирует по объему отгрузки продукции собственного производства в обрабатывающих производствах и развитию промышленной инфраструктуры.

По поручению губернатора с 2017 года на Кубани ведется работа по развитию промышленной инфраструктуры. В реестр Минпромторга России внесено девять индустриальных парков и два промтехнопарка. До 2030 года планируется создать индустриальные парки в Анапе, Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Апшеронском, Крымском и Северском районах, промтехнопарки в Краснодаре, Новороссийске и Сочи, а также технопарки в сфере высоких технологий.

Алина Зорина