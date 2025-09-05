Вячеслав Володин отметил значимость законодательных инициатив Кубани

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, где обсудил развитие региона и важность законодательных инициатив. Он подчеркнул активное развитие Кубани, которая занимает третье место по численности населения в стране и шестое — по объему валового регионального продукта, сообщает пресс-служба администрации края.

Господин Володин отметил успехи в винодельческой отрасли. По его словам, раньше в России производили 30% отечественного продукта, а 70% был импорт низкого качества. Он заявил, что поддержанная президентом инициатива края привела к принятию закона о развитии виноградарства и виноделия, который сформировал правовую базу целой отрасли.

«Прошло пять лет, и ситуация изменилась радикально — 65% рынка занимает отечественное вино. Краснодарский край занимает первое место по виноделию, виноградарству. Это влечет за собой развитие туристической инфраструктуры, создание новых рабочих мест. Ваши инициативы резонансные и важные»,— подчеркнул председатель Госдумы.

Вениамин Кондратьев сообщил, что регион направил свыше 50 инициатив в федеральные органы, треть из которых получила поддержку. Губернатор обратил внимание на проблему сохранения плодородия почв.

«Сохранение гумуса и плодородия почв — первоочередная задача. Без этого мы не сможем выращивать ни зерновые, ни фрукты, ни овощи»,— заявил он.

По его словам, при интенсивном использовании земли без заботы о будущем плодородия хватит лишь на 30-40 лет.

Глава региона попросил поддержать предложение о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях для введения общероссийских штрафов за нарушение севооборота. По его словам, сейчас одни хозяйства соблюдают требования, другие их игнорируют из-за отсутствия ответственности.

Вячеслав Володин поддержал позицию губернатора и подтвердил, что инициативы будут рассмотрены совместно с депутатами от Краснодарского края.

Алина Зорина