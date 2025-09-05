Кондратьев предложил расширить права регионов в привлечении иностранцев к работе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением расширить полномочия регионов в вопросах регулирования привлечения иностранной рабочей силы. По его словам, действующие меры уже дают эффект: в крае запрещено использование труда приезжих по патентам, что позволило создать дополнительные рабочие места для местных жителей.

Вениамин Кондратьев отметил, что в нынешнем году в строительной отрасли трудоустроены 80% выпускников профильных колледжей и техникумов. По его словам, бизнес также проявляет интерес к молодым специалистам, однако, помимо запретов, необходимо мотивировать молодежь — демонстрировать востребованность профессии, обеспечивать конкурентные зарплаты и социальные гарантии.

Губернатор считает, что предоставление регионам больших полномочий позволит эффективнее контролировать миграционные процессы и гибко регулировать использование иностранной рабочей силы в зависимости от потребностей экономики.

Вячеслав Рыжков