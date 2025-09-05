Выгодное предложение для пенсионеров – держателей карт «Кубань Кредит»

Банк «Кубань Кредит» сообщает, что с 1 сентября 2025 года платежная система «Мир» и сеть магазинов «Пятёрочка» запустили акцию по предоставлению скидки 15% для пенсионеров, детей-инвалидов и их законных представителей при оплате покупки картой Мир.

Фото: ru.freepik.com

Акция продлится до 30 ноября 2025 года. В специальные часы — с момента открытия магазина до 15:00 (в круглосуточных магазинах — с 08:00 до 15:00) —пенсионерам предоставляется скидка в 15% на все покупки.

Чтобы получить выгоду, необходимо оплатить покупку картой «Мир» Банка «Кубань Кредит» и предъявить кассиру пенсионное удостоверение (или иной документ, подтверждающий статус участника), а также карту X5 Club. Скидка применяется автоматически при выполнении всех условий. Предварительная регистрация не требуется.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

