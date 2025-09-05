Сочинцы чаще всего скачивали «Госуслуги Моя школа» перед учебным годом

Магазин приложений RuStore рассказал «Ъ-Сочи» о топе образовательных приложений среди сочинцев в августе. Лидером стало приложение «Госуслуги Моя школа», на втором месте расположилось «Учи.ру 1–4 класс», третье место занял NetSchool.

В первую пятерку также попали DWG FastView и «Яндекс Практикум: онлайн-курсы». Среди популярных образовательных сервисов пользователи выбирали «Дневник.ру», GetCourse и «Нетология Обучение Онлайн».

«Цифровые решения позволяют сочетать традиционные методики с интерактивными и игровыми форматами, что повышает интерес к учебе»,— отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.

В августе среди всех категорий приложений лидером загрузок в Сочи стала платформа MAX для общения и сервисов. Второе место занял «СберБанк Онлайн», третье — «Авито». В рейтинг также вошли Ozon, «Госуслуги», «Яндекс Браузер с нейросетями», «ВКонтакте» и 2ГИС.

Среди востребованных сервисов оказались «Мой МТС», Mail, VK Видео, а также финансовые программы «Т-Банк», «ВТБ Онлайн», «Альфа-Банк» и Mir Pay.

В июле структура популярных программ сложилась похожим образом. По данным RuStore, летом наибольшая доля загрузок пришлась на финансовые сервисы — 15,1%. За ними следовали инструменты — 14,8%, приложения для покупок — 11,6% и развлечений — 8,2%.

Мария Удовик