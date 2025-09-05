Стало известно, кому из жителей Кубани чаще всего отказывают в займах

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал уровень одобрения по микрофинансовому сектору в Краснодарском крае с целью узнать, представители каких профессий чаще всего сталкивались с отказами в одобрении по займам летом 2025 года.

Фото: ru.freepik.com

Реже всего летом 2025 года займы одобрялись охранникам — для представителей данной профессии средний уровень одобрения составил 41,8%. На втором месте уборщики — 42,4%. На третьем месте воспитатели — 44,6%. Далее идут кассиры и мерчендайзеры с показателями 46,8 и 47,7% соответственно.

Среди топ-5 профессий в сравнении с летом 2024 года наибольший рост показателя зафиксирован для специалистов служб технической поддержки. Для них средний уровень одобрения летом 2025 года вырос на 9,1 п.п., до 59,2%. На втором месте по динамике роста показателя находятся курьеры (+8,8 п.п., до 62,3%). На третьем месте водители (+7,4 п.п., до 57,6%). Далее идут строители и работники склада с приростом уровня одобрения на 7,1 п.п., до 52,3%, и 6,8 п.п., до 50,2%, соответственно.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman: «Одним из первостепенных факторов для кредиторов сегодня является уровень долговой нагрузки клиентов на момент их обращения за заемными средствами. Он, в свою очередь, напрямую зависит от соотношения их обязательных платежей и доходов. Анализ заемщиков учитывает множество параметров, результаты исследования позволяют косвенно судить об уровне закредитованности граждан в разрезе тех или иных профессий».