На Курорте Красная Поляна подвели итоги лета 2025

С июня по август 2025 года курорт посетили более 870 тысяч гостей, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Около 270 тысяч туристов провели на Курорте Красная Поляна один день, а 600 тысяч предпочли остановиться в отелях и провести в горах несколько дней отпуска.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

Глубина бронирования в летнем сезоне 2025 года составила в среднем 2–4 недели. Наибольший туристический поток традиционно пришёлся на июль и август, что связано с благоприятными погодными условиями в горах.

Целевая аудитория Курорта Красная Поляна значительно расширилась. Этим летом курорт посещали гости самых разных возрастов — от активной молодёжи до родителей с детьми. Этому способствовала развитая инфраструктура, учитывающая потребности разных возрастных групп, а также широкий выбор развлечений, включая программы для самых маленьких. Дополнительными факторами привлекательности стали спа-центры, открытые бассейны и трансфер до Чёрного моря, позволяющие разнообразить отдых.

Курортная инфраструктура остаётся особенно востребованной у жителей крупных российских мегаполисов, стремящихся к качественному отдыху. При этом фиксируется и растущий интерес со стороны регионов Южной России. Кроме того, этим летом заметно увеличился поток иностранных туристов из стран Ближнего Востока — Омана, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ.

Способствовали повышению турпотока и возможности для событийного и делового туризма на Курорте Красная Поляна. Благодаря отлично развитой инфраструктуре, логистике и сервису курорт является одним из флагманов по проведению MICE-мероприятий на Юге России. Это всевозможные конференции, презентации, семинары, фестивали и прочее.

Одно из самых ярких событий — Спортивно-музыкальный фестиваль ИГРА 3.0, организованный Игорной зоной и Курортом Красная Поляна, который объединил лучших спортсменов, музыкантов и поклонников активного отдыха. С 10 по 17 августа свыше 10 000 гостей окунулись в атмосферу драйва, зрелищных шоу и ярких эмоций.

Программа фестиваля включала горные забеги, соревнования в скейт-парке, мастер-классы по роликам, скейтборду, паркуру и йоге, а также турниры по самокатному спорту и финал лиги КАУБ 33 по стритболу. На главной сцене выступили Gorilla Zippo (проект Василия Вакуленко) и Macan, а завершением стало традиционное грандиозное шоу электронной музыки.

Следующий фестиваль ИГРА пройдет уже зимой 2026 года.

Летний сезон 2025 года стал для курорта не только временем активного привлечения новых гостей, но и успешного развития программы лояльности. Её участники, накапливая баллы, могут частично оплачивать покупки, пользоваться привилегиями в отелях и получать дополнительные скидки на различные услуги.

Для тех, кто хочет продлить каникулы, до 30 сентября действует специальное предложение «Наполни свое лето»

Этим летом Курорт Красная Поляна совместно с аэропортом Сочи первым в России представил уникальный сервис, позволяющий гостям отеля Риксос Красная Поляна пройти регистрацию на авиарейс и сдать багаж заблаговременно. Теперь путешественники могут получить посадочный талон и передать свои чемоданы ещё до выезда из объекта размещения, экономя время.

Чтобы воспользоваться сервисом гость должен на специально выделенной стойке в отеле предъявить паспорт и данные рейса. Затем аккредитованный специалист оформляет регистрацию в интегрированной системе и выдает посадочный талон. Далее багаж взвешивается, маркируется биркой авиакомпании и опечатывается.

Для того, чтобы гарантировать безопасность, все операции выполняют аккредитованные специалисты с доступом к авиационным системам регистрации и маркировки. Каждое место багажа сопровождается цифровой историей перемещений: фото, время, пломбы, ответственные лица.

К уже полюбившимся активностям в этом летнем сезоне на курорте появился новый аттракцион — маунтинкарты. Старт находится на высоте 1130 м, финиш – на Поляне 960. Общая протяжённость трассы – 1300 м.

Также на высоте 2050 метров над уровнем моря, в живописной долине Цирк-2, летом начал работу новый палаточный кемпинг. Здесь гостям предлагаются уютные двухместные палатки, оборудованные всем необходимым, есть освещение и электричество, а также всё для приятного времяпрепровождения: настольные игры, корнхолл и бадминтон, площадка для йоги и тренировок на свежем воздухе, телескоп для наблюдения за звездами.

Параллельно Курорт Красная Поляна уже начал активную подготовку к зимнему сезону. Открыта продажа сезонных ски-пассов. Весь сентябрь скидка на абонемент составит 15%, с октября по ноябрь – 10%.

Важно отметить, что на Курорте Красная Поляна, благодаря особым климатическим условиям и уникальному природному ландшафту, самый продолжительный период катания – с декабря по май. Также в долине Цирк-2 традиционно каждый год открывается дополнительная сессия для лыжников и сноубордистов, которая длится до середины июля.

Приобрести сезонные абонементы можно в интернет-магазине на официальном сайте. Ски-пассы позволяют пользоваться всеми горнолыжными трассами курорта и сноупарками в зимнем сезоне 2025/2026, включая вечернее катание и экскурсионный подъём в горы без снаряжения.

Помимо этого, открыто бронирование на зимний период. Это отличная возможность для всех туристов, кто привык планировать свой отпуск заранее, оформить проживание в отелях и комплексе апартаментов Курорта Красная Поляна с большой экономической выгодой.

НАО «Красная поляна». 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 14А, ОГРН1022302937062

https://krasnayapolyanaresort.ru/