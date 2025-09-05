Вячеслав Володин возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин с рабочим визитом прибыл в Краснодарский край. В региональной столице он возложил цветы к Вечному огню, сообщил в своем Telegram-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Сколько бы времени не прошло, мы всегда будем помнить о подвиге нашего народа и о той высокой цене, которую пришлось заплатить за мир», — подчеркнул глава Краснодарского края.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ходе рабочего визита Вячеслав Володин примет участие в совещании, посвященном социально-экономическому развитию Краснодарского края. Он также посетит Кубанский государственный университет.

Алина Зорина