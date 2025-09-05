Власти Екатеринбурга сократили срок выноса незаконных аттракционов до трех часов

Вместо 10 дней на вынос нелегальных объектов «развлекательного характера» в Екатеринбурге будет отводиться три часа с момента уведомления о его выносе. Соответствующие изменения в постановление горадминистрации внес мэр Алексей Орлов. Согласно документу, в течение трех часов после обнаружения с улиц будут выносить сезонные аттракционы и их ограждения, пункты проката инвентаря, сооружения и конструкции для его хранения. «Детские машинки, тиры стрелковые, силомеры и другие устройства для развлечений»,— сказано в постановлении.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным документа, если аттракцион не будет убран за отведенный срок, уполномоченный орган в течение одного часа направляет подрядчику заявку на выполнение работ по выносу незаконного объекта.

Меры по «борьбе» с нелегальными торговыми объектами мэр Алексей Орлов анонсировал в 2024 году. По словам градоначальника, они загрязняют городскую среду и создают неблагоприятные условия для ведения разрешенного бизнеса. В том же году дума приняла обновленные условия размещения киосков в городе, которые предполагают предоставление мест для установки ларьков только через аукцион и ввод коэффициентов в зависимости от расположения торговой точки, что увеличит плату за размещение ларьков в два-три раза.

В феврале депутаты гордумы поддержали сокращение времени на добровольный снос нелегальных торговых точек с пяти суток до одного дня или трех часов — в зависимости от типа объекта. В мэрии отмечали, что планируют убрать киоски с 1488 (95% от общего числа) обследованных мест размещения ларьков. В течение 2025 года также будут вынесены 318 нелегальных киосков, объединенных с остановочными навесами.

Василий Алексеев