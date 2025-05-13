В Екатеринбурге за год вынесут 318 киосков

В течение года в Екатеринбурге планируют вынести 318 нестационарных торговых объектов (НТО), объединенных с остановочными навесами — срок действия договоров на их размещение истекает в 2025 году. С начала года в городе убрали 30 таких киосков, сообщил директор департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в схеме размещения НТО находятся 1,5 тыс. киосков, 321 из них объединен с остановочными навесами. В прошлом году по всему городу вынесли 412 киосков, в том числе 77 на остановках, однако, как утверждает эксперт, некоторые владельцы НТО пытают затянуть процесс выноса через суд. «По современному закону, ларьков на местах посадки общественного транспорта быть не должно. По мере истечения срока действия договоров об аренде такие объекты выносятся. Демонтаж обязан провести владелец ларька — в случае его отказа вынос производится в принудительном порядке»,— сказал Максим Чаплыгин.

Он также добавил, что владельцы не всегда выполняют требования по реализации благоустройства после ликвидации киосков, в том числе по уборке бетонного основания под ними, поэтому город восстанавливает площадки самостоятельно, а деньги потом компенсируются через суд. Однако при возможности в мэрии предлагается ставить новые навесы на остановках, не дожидаясь разрушения бетонного основания.

По словам директора департамента по транспорту Игоря Ощепкова, остановки заменяются в городе постепенно: с 2017 по 2024 год обновлены 265 посадочных площадок из 1,5 тыс. В этом году поставят 75 навесов, а после корректировки бюджета их количество может увеличиться до 105.

Меры по «борьбе» с нелегальными киосками мэр Алексей Орлов анонсировал в марте 2024 года, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагают, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, обновленная схема размещения НТО запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. В феврале 2025 года депутаты гордумы Екатеринбурга поддержали сокращение времени на добровольный снос нелегальных торговых точек с пяти суток до одного дня или трех часов — в зависимости от типа объекта. Максим Чаплыгин отмечал, что в 2025 году с улиц Екатеринбурга планируется убрать более 1,3 тыс. торговых точек, из которых 35-40% придется ликвидировать силам мэрии.

Ирина Пичурина