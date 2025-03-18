Власти Екатеринбурга снесут 95% существующих киосков в городе

В Екатеринбурге 1488 (95% от общего числа) обследованных мест размещения нестационарных торговых объектов (НТО) не соответствуют требованиям федерального законодательства, сообщил на заседании думской комиссии по экономическому развитию директор департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин. Он подчеркнул, что после завершения договоров на размещение киосков власти смогут выставить на аукцион только 74 места (5%).

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Господин Чаплыгин заверил, что при проведении аукциона власти отдадут приоритет местным сельхозтоваропроизводителям и НТО по продаже печатной продукции. «Специализированная печатная продукция признана на федеральном уровне социально-значимым товаром. На сегодня у нас 128 таких НТО в схеме, к сожалению, только по трем местам размещения будет возможно провести аукцион и установить НТО по продаже печатной продукции»,— пояснил глава департамента.

Максим Чаплыгин отметил, что власти намерены включить в схему размещения НТО места в «отдаленных районах города, где имеется недостаточность киосков». «Мы получаем запросы от жителей отдаленных территорий, наши сети не открывают там магазины, потому что считают нецелесообразным на небольшое количество человек открывать там магазин. Считаем, что эти проблемы надо решать через НТО»,— добавил он.

Меры по «борьбе» с нелегальными киосками в марте 2024 года анонсировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагают, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, обновленная схема размещения НТО запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. В феврале 2025 года депутаты гордумы Екатеринбурга поддержали сокращение времени на добровольный снос нелегальных торговых точек с пяти суток до одного дня или трех часов — в зависимости от типа объекта. Максим Чаплыгин отмечал, что в 2025 году с улиц Екатеринбурга планируется убрать более 1,3 тыс. торговых точек, из которых 35-40% придется ликвидировать силам мэрии.

Василий Алексеев