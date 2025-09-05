В Челябинске повторно ищут подрядчика для ремонта тоннелей метро за 50 млн рублей

Генеральный подрядчик строительства челябинского метротрамвая «Моспроект-3» во второй раз объявил аукцион на устранение дефектов в тоннелях в районе Торгового центра Челябинска. Начальная стоимость работ составила 49,5 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы пройдут на участке левого пути перегонного тоннеля протяженностью 211,45 м. В техзадании указано, что сейчас там наблюдаются протечки, мокрые пятна, выщелачивание в стыках чугунной обделки, сколы, трещины и коррозия. Кроме того, в некоторых местах обделка вовсе отсутствует. Подрядчику необходимо демонтировать откаточные пути, отремонтировать тюбинги, очистить их пескоструйным методом, укрепить обделку, провести чеканку швов свинцовой проволокой, установить гидроизоляционные шайбы, заменить временные болты на постоянные, покрыть тюбинги защитой от коррозии и восстановить откаточные пути. Срок выполнения работ — почти два месяца с момента заключения договора.

Кроме того, на сайте госзакупок также размещен аукцион для установки ограждений котлована на площадке по улице Каслинская. В дальнейшем там появится рамповый участок с наземной остановкой для метротрамвая. Начальная стоимость работ оценивается в 162,5 млн руб. На их выполнение также дается примерно два месяца с момента заключения контракта.

Подрядчиков по итогам двух аукционов определят 26 сентября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте этого года «Моспроект-3» объявлял три аукциона на устранение дефектов на разных участках перегонного тоннеля в районе Торгового центра на общую сумму более 440 млн руб. Однако на них никто не заявился. В начале августа этого года генподрядчик также искал подрядчика для выполнения аналогичных работ на участке левого пути перегонного тоннеля за 49,5 млн руб. Торги не состоялись из-за отсутствия участников.