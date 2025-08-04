«Моспроект-3» вновь ищет подрядчика для ремонта тоннелей в Челябинске

Генеральный подрядчик строительства челябинского метротрамвая «Моспроект-3» объявил повторный аукцион на устранение дефектов в тоннелях возле Торгового центра. Начальная стоимость работ оценивается в 49,5 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы касаются одного из участков левого пути перегонного тоннеля протяженностью 211,45 м. Согласно техзаданию, там наблюдаются активные течи, выщелачивание в стыках чугунной обделки, а также сколы, трещины и коррозия в блоках обделки. Кроме того, где-то она частично отсутствует. В ходе обследования также выявлено разуплотнение грунта за обделкой.

Будущему подрядчику необходимо демонтировать откаточные пути, отремонтировать тюбинги, очистить их пескоструйным методом, укрепить обделку, провести чеканку швов свинцовой проволокой, установить гидроизоляционные шайбы, заменить временные болты на постоянный, покрыть тюбинги антикоррозийной защитой, после чего восстановить откаточные пути. Срок выполнения работ — почти два месяца с момента заключения договора.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 августа. Подрядчика определят 26 августа.

В марте этого года «Моспроект-3» объявлял три закупки на устранение дефектов в существующих подземных трассах для метро возле Торгового центра. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», одна из них также касалась работ на левом пути перегонного тоннеля, но тогда работы планировалось провести на участке протяженностью 618-619 м. Стоимость работ составляла 118,2 млн руб. Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. По этой же причине сорвался второй тендер на устранение дефектов уже на правом пути перегонного тоннеля длиной 618 м. Начальная стоимость работ оценивалась в 120,7 млн руб.

Самый дорогостоящий контракт на сумму 201 млн руб. планировали заключить для ремонта еще двух участков левого пути протяженностью 1016,3 м. Но и в этом случае желающих выполнить работы не нашлось.

Ольга Воробьева