На территории городского курорта «Притяжение» впервые прошел масштабный фестиваль летних видов спорта. Для гостей мероприятия были организованы автограф-сессии и мастер-классы от олимпийских звёзд бокса, волейбола и баскетбола, а также от знаменитостей хоккейной команды «Металлург». Организаторами фестиваля выступили ПАО «ММК», городской курорт «Притяжение», хоккейный клуб «Металлург» и Первичная профсоюзная организация ММК.

Open-air фестиваль «Сила Притяжения» охватил всю территорию городского курорта в 400 га. Здесь каждый житель города смог найти занятие по душе: от запуска змеев, йоги и мастер-класса по ММА до массового забега.

«Безусловно, мы поддерживаем все виды спорта: и бокс, и волейбол, и баскетбол, и, конечно же, хоккей, – отметил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальный вопросам, директор ООО «Территория Притяжения» Алексей Жлоба. – Этот фестиваль был организован, в первую очередь, для детей, для их развития. Для того, чтобы будущее нашего города и нашей страны было сильно и духом, и телом».

Приглашенные звезды спорта по достоинству оценили мероприятие, городской курорт «Притяжение» и с теплотой отозвались о Магнитогорске.

«Для меня Магнитогорск – особенный и дорогой мне город. Я очень рад здесь находиться, – поделился чемпион Олимпийских игр, мира и двукратный чемпион Европы по боксу Александр Лебзяк. – Урал славится своими боксёрами, здесь живут прекрасные ребята, с которыми я защищал честь и достоинство нашей страны на мировой арене».

«У меня не получилось приехать в Магнитогорск в качестве игрока, и я очень пожалел, что не был здесь раньше, – отметил трёхкратный чемпион России по волейболу, участник чемпионатов мира и трёх Олимпийских игр Константин Семенов. – Это здорово, что Магнитогорске вкладывают деньги в развитие спорта и создают для жителей такие места , как парк «Притяжение». Не во многих городах такое есть».

«Я очень рада побывать на таком фестивале. Притяжение – это действительно место, куда хочется возвращаться, – прокомментировала призёр Олимпийских игр и чемпионата мира, чемпионка Европы по баскетболу Наталья Водопьянова. – Мне бы хотелось, чтобы «Притяжение» всегда объединяло все виды спорта и людей».

К фестивалю также приурочили открытие сезона ДЮСШ «Металлург». Учащиеся спортивной школы в возрасте от 6 до 17 лет поднялись на сцену Амфитеатра в присутствии великих спортсменов. В завершение «Силы Притяжения» прошёл массовый забег с фонариками.