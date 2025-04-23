Подрядчики не спустились в метро

В Челябинске не состоялись три аукциона на устранение дефектов в тоннелях недостроенного метро в районе Торгового центра из-за отсутствия заявок. Общая начальная цена контрактов составила более 440 млн руб. Устранение дефектов в тоннелях запланировано в рамках очередного этапа строительства метротрамвая. Генеральный подрядчик АО «Моспроект-3» намерен провести закупки повторно. Ранее подрядчики проигнорировали аукционы с многомиллиардными контрактами на создание новых тоннелей для метротрама.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее не состоялись торги на прокладку новых тоннелей

Фото: Андрей Перечицкий, Коммерсантъ Ранее не состоялись торги на прокладку новых тоннелей

Фото: Андрей Перечицкий, Коммерсантъ

Сорваны очередные торги на выполнение работ в рамках строительства линии метротрамвая «Север — Юг» в Челябинске. Конкурсная комиссия признала несостоявшимися три аукциона на устранение дефектов тоннеля в районе Торгового центра с общей начальной ценой контрактов 440 млн руб. Причиной стало отсутствие участников.

«Комиссия приняла решение признать процедуру несостоявшейся, до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре»,— отмечено в каждом протоколе к аукциону, опубликованном на сайте госзакупок.

Тендеры были объявлены в марте. Заказчиком работ выступил генеральный подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна “Моспроект-3”». В ходе торгов планировалось найти подрядчиков для приведения в рабочее состояние горных выработок в районе Торгового центра, где в дальнейшем разместят одну из подземных остановок метротрама.

Два тендера с контрактами стоимостью 120,7 млн и 119,2 млн руб. включали работы на левом и правом откаточных путях перегонного тоннеля длиной 618–619 м. Срок их исполнения — до 21 октября 2025 года. Третий и самый дорогой контракт на 201 млн руб. хотели заключить для ремонта еще одного участка левого пути протяженностью 1016,3 м. Согласно техзаданию, подрядчик должен был выполнить работу до 16 января 2026 года.

Заказчик в техзаданиях указал, что в тоннелях возле Торгового центра обнаружены активные течи и скапливание воды, трещины, сколы и коррозия на чугунной отделке, а также выщелачивание ее в стыках. Отчет о состоянии подземных трасс подготовило ООО «Научно-исследовательский центр “Тоннельная ассоциация”». Подрядчику в ходе работ нужно демонтировать откаточные пути, отремонтировать и очистить тюбинги, покрыть их защитой от коррозии, заменить временные болты на постоянные, провести чеканку швов отделки и установить новые рельсы.

В АО «Моспроект-3» в ответ на запрос “Ъ-Южный Урал” сообщили, что закупочные процедуры проведут повторно. Заказчик обновляет конкурсную документацию. Даты аукционов не уточняются.

АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна “Моспроект-3”» зарегистрировано в Москве в 1994 году. Компания строит метро не только в Челябинске, но и в Нижнем Новгороде и Красноярске. Она также развивает московский метрополитен — строит новые станции и ветки. Генеральный директор компании — Константин Матвеев. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году организация получила выручку более 3,2 млрд руб., чистый убыток — 1,2 млн руб.

Тоннели в районе Торгового центра были прорыты во время строительства метрополитена в Челябинске по проекту 1980-х годов, реализация которого стартовала в начале 1990-х. Работа продвигалась медленно, а затем остановилась из-за дефицита финансирования. После остановки активного строительства администрация Челябинска и региональное правительство направляли до 500 млн руб. в год на содержание построенных тоннелей.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области комментировало “Ъ-Южный Урал”, что выявленные дефекты в тоннелях у Торгового центра «не являются следствием некачественного содержания». Они возникли из-за того, что объект долго является незавершенным, отметили в миндортрансе.

Ранее подрядчики также проигнорировали четыре аукциона на создание уже новых тоннелей для метротрамвая. За февраль–апрель этого года «Моспроект-3» объявлял тендеры на проходку подземных трасс от остановочных пунктов «Овчинникова», «Каслинская» и «Косарева». Стоимость контрактов составляла 8,8 млрд, 5,3 млрд и 2,3 млрд руб. соответственно. Аукционы не состоялись из-за отсутствия участников. Кроме того, тендер на самые дорогие работы был размещен повторно. Однако желающие заключить контракт так и не появились.

Строительство метротрамвая в Челябинске началось в октябре 2023 года. Проект линии «Север — Юг» представляет собой комбинированный транспортный комплекс, при котором подземные пути будут соединяться с наземными трамвайными рельсами. Контракт на строительство метротрамвая стоимостью 49,5 млрд руб. заключило АО «Моспроект-3» в августе 2022 года. Первая строительная площадка появилась на улице Овчинникова, где сейчас создают стартовый котлован для тоннелепроходческого комплекса. Его готовность около 56%. В дальнейшем там обустроят наземную остановку и рамповый участок, через который вагоны метро будут выезжать из-под земли и продолжать движение по трамвайной линии. Вторую строительную площадку в апреле этого года разместили на проспекте Победы, от Краснознаменной улицы до улицы Косарева. Сейчас там одновременно с обустройством котлована переносят инженерные коммуникации. На площадке также появится рамповый участок и наземная остановка «Косарева». Протяженность ветки «Север — Юг» составит 9,5 км. Подземные остановки будут на площади Революции и у Торгового центра. Точные сроки окончания строительства ветки метротрамвая неизвестны.

Ольга Воробьева