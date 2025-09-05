В Анапе экс-чиновник получил 10 лет колонии за взятку более 2,6 млн рублей

Бывший начальник управления капитального строительства администрации Анапы осужден за получение взяток на сумму более 2,6 млн руб. и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что чиновник получил деньги от руководителя юридического лица за ускорение подписания документов о приемке строительных работ в двух школах Анапского района, возведенных по программе «Развитие образования». При этом он подписывал акты без фактической проверки и должного контроля.

Приговором суда бывшему руководителю назначено 10 лет колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах власти сроком на 8 лет и штрафом 80 тыс. руб. Взятка в размере более 2,6 млн руб. конфискована в доход государства.

Анна Гречко