Краснодар занимает второе место по доле предложения девелоперов в уже сданных домах

В городах-миллионниках на продажу выставлено свыше 100 тыс. квартир в уже сданных или близких к вводу новостройках, подсчитал аналитический центр «Движение.ру». Это около трети от всего объема экспозиции. В ряде регионов доля готового жилья и объектов с высокой степенью готовности превышает половину предложения, что на фоне снижения спроса и роста темпов строительства увеличивает объем пустующих площадей.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером по доле готового жилья стал Омск — здесь на него приходится 37% экспозиции. В Краснодаре, Новосибирске и Красноярске показатель превышает 15%. В то же время в Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре и Ростове-на-Дону доля квартир в уже введенных домах не достигает и 5%.

Существенную часть предложения занимают квартиры в домах, сдача которых запланирована до конца 2025 года. В Самаре, Краснодаре, Волгограде и Тюмени они составляют не менее четверти экспозиции, в Нижнем Новгороде — менее 10%.

В Самаре, Краснодаре и Омске совокупная доля готового жилья и квартир с вводом до конца 2025 года превышает 50%. В среднем по рынку крупных городов этот показатель составляет около трети.

Вячеслав Рыжков