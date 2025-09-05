Жительница Кубани получила 1,6 млн рублей выплат за несуществующих детей

44-летняя жительница Курганинского района предстанет перед судом за получение социальных выплат и материнского капитала на двух несуществующих дочерей на общую сумму свыше 1,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, жительница Кубани подала в госучреждения поддельные документы о рождении двух дочерей. Используя фальшивые справки, она оформила соцвыплаты и материнский капитал.

Часть украденных денег обвиняемая потратила на покупку дома в Мостовском районе. Остальные средства использовала по собственному усмотрению.

На время расследования женщину заключили под стражу. Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Жительнице Курганинского района грозит до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина