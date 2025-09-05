Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября на Кубани

Служба исследований hh.ru представила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий сентября в Краснодарском крае. Максимальное вознаграждение — от 500 тыс. руб. в месяц — предлагается исполнительному директору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На втором месте — вакансия врача-колопроктолога с окладом от 350 тыс. руб. Работодатель ищет специалиста с опытом не менее шести лет, действующей аккредитацией и готовностью вести прием пациентов, а также проводить операции в амбулаторных и стационарных условиях.

Зарплату от 300 тыс. руб. в месяц предлагают врачу — стоматологу-ортопеду, скульптору/художнику-декоратору (с опытом работы в артбетоне) и директору службы безопасности. В числе обязанностей последнего — организация мер по охране сотрудников и имущества предприятия, а также контроль за работой подразделения охраны.

От 250 тыс. руб. готовы платить стоматологу-хирургу и инженеру-геодезисту. Для первой вакансии требуется опыт имплантации, костной пластики и синус-лифтинга, для второй — навыки работы с электронными измерительными приборами и опыт контроля строительно-монтажных работ.

Middle+/Senior Go-разработчик в регионе может рассчитывать на 230 тыс. руб. в месяц, программист-разработчик PHP/Laravel и iOS-разработчик — на 200 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков