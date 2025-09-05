На Кубани и в Крыму собрали 181 тысячу тонн загрязненного песка

В Краснодарском крае и Республике Крым собрали 181 тыс. т замазученного песка с начала проведения работ по ликвидации последствий ЧС из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Очищено более 1,2 тыс. км берега, сообщает МЧС России.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В прибрежной зоне Темрюкского района и Анапы водолазы совершили 20,1 тыс. спусков. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 9,7 тыс. кв. м дна моря. Собрано 21 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.

В Краснодарском крае с начала проведения работ специалисты обследовали 325 км берега. Очищено более 810 тыс. км побережья, собрано свыше 179,6 тыс. т загрязненного песка, гальки и грунта.

На территории Республики Крым обследовано 500 км побережья. Очищено более 259,5 км берега, собрано около 908,4 т замазученного песка.

В Севастополе волонтерами обследовано 165 км территории. На утилизацию вывезено 850,1 т загрязненного грунта.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в период с 25 августа по 3 сентября водолазы достали со дна моря в Анапе 337 мешков с нефтепродуктами. Сейчас работы по очистке морского дна от мазута ведутся в поселке Джемете.

Алина Зорина