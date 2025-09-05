«Число импульсивных покупок может сократиться»

Центробанк с 1 сентября ввел обязательный «период охлаждения» по потребительским кредитам и займам. Это время между подписанием договора о займе и зачислением денег на счет заемщика. По задумке регулятора, мера предназначена для предотвращения случаев оформления кредитов под влиянием мошенников. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что эта мера может оказаться достаточно эффективной.

Игорь Додонов

Фото: предоставлено автором

«Объем финансового мошенничества в России продолжает расти. По данным Банка России, в первом полугодии 2025 года объем банковских операций без добровольного согласия клиентов составил 13,2 млрд руб., что на 46% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В части кредитного мошенничества в целом по стране счет может идти на миллиарды рублей.

Так, количество жалоб на действия мошенников от жителей Краснодарского края в первом полугодии 2025 года увеличилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошло года. Денежный ущерб, который был нанесен населению края, составил 4 млрд руб. Впервые за последние пять лет полиция Кубани зафиксировала мошеннические действия в отношении школьников. Неудивительно, что Кубань вошла в десятку регионов с наибольшим количеством самозапретов по кредитам. С 1 марта по 1 сентября 2025 года самозапрет взяли 442 тыс. жители региона.

Инициатива Центробанка как раз направлена на борьбу с кредитным мошенничеством, так как за время периода охлаждения человек может осознать, что он находится под воздействием злоумышленников, и передумать брать кредит. Если же мошенники попытаются оформить кредит без ведома заемщика, то высока вероятность того, что он узнает об этом и успеет отменить операцию, поскольку деньги в этом случае будут перечислены не сразу.

Число импульсивных покупок также может несколько сократиться, так как человек за период охлаждения может передумать и отказаться от не очень нужной покупки.

Замечу, что период охлаждения не действует для кредитов на сумму до 50 тыс. руб. Для кредитов на сумму 50–200 тыс. руб. он равен 4 часам, а для кредитов на сумму более 200 тыс. руб. — 48 часов. Мера не касается автокредитов и ипотеки, так как в этих случаях банк переводит деньги сразу на счет продавца и вероятность того, что они окажутся в руках мошенника, очень мала.

Думаю, данная мера окажется достаточно эффективной для защиты от кредитного мошенничества, хотя и не стопроцентной. Для сумм 50–200 тыс. руб. четырех часов может оказаться недостаточно, чтобы человек полностью освободился от влияния мошенников».