Рок-бенд, «Черноморец» и «Забавные происшествия»

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье новороссийцы и гости города смогут посетить концерты, спектакли и футбольный матч. А еще можно посмотреть кино и запланировать поход в цирк. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Где послушать музыку

5 сентября в пабе «Пена» с новой программой выступит рок-бенд ROCK’N. Для гостей заведения подготовили эксклюзивную подборку песен культовых рок-исполнителей.

Стоимость билета — 500 руб. (14+)

6 сентября в 22:00 в «Бла-Бла кафе» пройдет ретро-вечеринка, диджей представит специально подготовленную музыкальную программу, включающую популярные танцевальные композиции 1980-х, 1990-х и 2000-х годов.

Вход — свободный (18+)

Какие спектакли и выставки посетить

5 сентября в Городском дворце культуры Новороссийска поставят комедийный спектакль «Забавные происшествия», это постановка режиссера Романа Пожидаева по мотивам рассказов советского писателя и драматурга Михаила Зощенко.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

5 сентября в 19:00 в гортеатре пройдет интерактивное шоу для детей «Ми-Ми-Мишки. Кристалл дружбы». Это новая история о крепкой дружбе и ярком путешествии друзей в затерянный город. В основе истории лежит понятный детям сюжет, а красочные костюмы героев и яркие декорации на сцене сделают историю интересной и понятной.

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+)

Что смотреть в кино

Кинотеатры Goodzone, «Нептун» и «Монитор Красная Площадь» представят комедию «Колбаса» от режиссера Андрея Пантелеева. По сюжету молодой избалованный мажор Глеб, сын олигарха Ивана Копытова, отправляется в деревню для оптимизации бизнес-процессов на умирающем колбасном заводе. Глеб стремится доказать своему отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Однако жители деревни во главе с директором завода Федором Грудинкиным пытаются ему помешать.

Стоимость билета — от 350 руб. (16+)

Также в кинотеатрах Goodzone и «Монитор Красная Площадь» пройдет повторный показ культового аниме Мамору Осии «Призрак в доспехах». По сюжету действие происходит в 2029 году в сеттинге киберпанка. Майору Мотоко Кусанаги из службы безопасности предстоит провести расследование и выйти на тайну личности таинственного хакера.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

Кинотеатры также продолжат показ хоррора «Гризли» от режиссера Роэля Рейна. Сюжет: во время строительства курорта в глухих лесах Монтаны начинают исчезать люди. Полиция бессильна, и выследить хищника решает бывший охотник. В лесу его ждет смертельно опасная схватка с существом, которое убивает не ради еды, а ради власти над территорией.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

В кинотеатрах Новороссийска также стартуют премьерные показы авторской ленты Алпера Местчи «Астрал. Заклятие мертвых». По сюжету доктор Кемаль скрывается с семьей в загородном доме, спасаясь от мафии и пытаясь вылечить больную дочь. Однако в особняке начинают происходить странные и пугающие явления.

Стоимость билета — от 350 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

6 сентября в 14:00 в Центральной городской библиотеке состоится заседание английского разговорного клуба. Темой собрания станет «Мы помним тебя, Беслан», ученики вспомнят трагедию, произошедшую во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года.

Вход — свободный (12+)

6 и 7 сентября в 19:00 в цирке-шапито «Торнадо» зрителям представят новую Международную программу «Медведи на буйволах». Хищники будут кататься в манеже верхом на мощных и непокорных буйволах под руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе. В программе также выступление воздушных гимнастов без страховки и номера с различными экзотическими животными. Детям до четырех лет вход бесплатный.

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+)

7 сентября в 18:00 на стадионе «Центральный» новороссийский «Черноморец» сразится с «Уфой». Спустя восемь туров в ФНЛ «Черноморец» занимает последнюю строчку в таблице, не выиграв ни одного матча. Команде необходимо набирать очки на домашней арене, чтобы выбраться из зоны вылета.

Стоимость билета — от 400 руб. (0+)

