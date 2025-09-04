Проект сочинской студентки получил федеральную поддержку

Студентка Сочинского государственного университета Екатерина Неумира получила грант Росмолодежи в размере 640 тыс. руб. на развитие и масштабирование региональной медиашколы «Объектив». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Проект помогает студентам осваивать практические навыки в области фото-, видео- и графического контента. Обучение сочетает теоретические лекции с практическими заданиями, приближенными к реальной профессиональной деятельности. Лучшие участники получают возможность стажироваться у специалистов отрасли.

Медиашкола развивалась постепенно. Два года назад госпожа Неумира представила проект университета на городском конкурсе молодежного инициативного бюджетирования и выиграла. В 2025 году ей удалось привлечь федеральное финансирование для дальнейшего развития этой инициативы.

Начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов сообщил, что в Центре развития молодежи помогают молодым людям писать заявки на грантовые конкурсы и продвигать их инициативы. Он отметил, что медиашкола выросла из небольшого университетского проекта СГУ.

В настоящее время продолжается прием заявок на второй сезон всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты». Участвовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет до 15 сентября 2025 года. Конкурс проходит по 19 номинациям, охватывающим разные сферы социально-экономического развития. Победители смогут получить до 1 млн руб. на реализацию своих проектов.

В 2025 году организаторы совместно с Росатомом впервые запустили специальную номинацию для поддержки молодежных инициатив в атомной отрасли, приуроченную к 80-летию атомной промышленности и Десятилетию науки и технологий.

Мария Удовик