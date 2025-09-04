Минприроды Кубани заключило контракт на расчистку Суджукской лагуны

Минприроды Краснодарского края заключило контракт с ООО «Экотектор» на разработку проектной документации по расчистке Суджукской лагуны. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказали в пресс-службе ведомства. Проект должен быть разработан не позднее 21 ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«После выполнения указанных проектных работ, их реализации и оценки состояния водного объекта будет рассмотрен вопрос о необходимости строительстве берегоукрепления в районе Суджукской лагуны»,— отметили в министерстве.

Ранее экоактивистка Новороссийска Екатерина Сербина обратила внимание, что за лето проран (канал), соединяющий Суджукскую лагуну с Черным морем, открывали экскаватором на ширину, которая, по ее словам, нужна для сохранения лагуны и указана в паспорте памятника природы (5,5 м) только два раза. «Несоблюдение режима неминуемо приведет к деградации Суджукской лагуны и ее обитателей»,— рассказала она.

В минприроды региона отметили, что управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края осуществляет мониторинг состояния лагуны и прорана. С июня по сентябрь 2025 года сотрудники учреждения провели 17 патрулирований территории памятника природы. В ходе наблюдений установлено, что проран открывали 4 июня, 24 июля, 14 августа и 2 сентября 2025 года. По данным министерства, согласно паспорту памятника природы, открытие прорана необходимо выполнять по мере его засыпания инертным материалом. Периодичность работ связана со штормами на море.

Суджукская лагуна является особо охраняемой природной территории регионального значения. Водоем соединяется с Черным морем с помощью прорана, который обеспечивает водообмен и является коридором для нереста морской рыбы. В последние годы его засыпало морской галькой, из-за чего лагуна начинала заиливаться и цвести, а мальки в ней становились «заложниками» и добычей браконьеров. На протяжении нескольких лет местные активисты раскапывали проран вручную с помощью лопат, однако в 2023 году заявили о приостановке работ.

В 2022 году Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала краевое минприроды расширить проран до 30 м согласно паспорту объекта. Минприроды Кубани приняло решение открывать проран вручную «по мере необходимости», утвердив новый паспорт памятника природы.

Наталья Решетняк