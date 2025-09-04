Учебный год в Анапе начался с ремонта школ и внедрения профильных классов

В Анапе к началу нового учебного года завершены капитальные ремонты школ, обновлена инфраструктура и открыты новые профильные направления. За парты сели почти 33 тыс. учеников, в том числе более 3 тыс. первоклассников, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

В станице Гостагаевской после капитального ремонта открыла двери школа № 15, рассчитанная более чем на 1 тыс. учеников. По словам временно исполняющей полномочия мэра Анапы Светланы Балаевой, созданная инфраструктура позволит учителям работать комфортнее, а детям учиться в современных условиях. В школе обновили классы, спортивный и актовый залы, библиотека и исторический музей, благоустроили прилегающую территорию. Более 400 учащихся занимаются в казачьих классах, в учреждении готовятся к получению статуса казачьей образовательной организации.

По итогам прошлого учебного года 190 выпускников Анапы получили медали «За особые успехи в учении», 10 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Город занял четвертое место в крае по числу стобалльников, а свыше 470 выпускников получили результат выше 80 баллов. В школах и детских садах города провели более 9 тыс. патриотических мероприятий, в том числе поднятие флага и «Разговоры о важном», которые с сентября введены и в дошкольных учреждениях.

В новом учебном году в Анапе открыто свыше 1,1 тыс. классов, на два больше, чем годом ранее. Особое внимание уделяется развитию казачьего образования: в городе работают четыре школы и шесть детских садов со статусом казачьих, в которых обучается около 5,8 тыс. детей. В дошкольных учреждениях количество казачьих групп выросло вдвое — до 1,3 тыс. воспитанников. Ведется работа по присвоению соответствующего статуса школам № 15 и 16, а также детским садам № 18 и 42.

Расширяется сеть профильных образовательных программ. В проекте «Инженерные классы 2.0» участвуют школы № 4, 7, 16, 35 и гимназия «Эврика». В «Агроклассах 2.0» задействованы школы № 11 и 19, а с этого года — № 18 и 35. Профориентация по медицинскому направлению реализуется в пяти школах, еще три школы запустили классы по туризму и сервису, востребованные для курорта. Отдельное внимание уделяется «Курчатовским классам», внедряемым в гимназии «Эврика» и школе № 35 совместно с Минпросвещения и Курчатовским институтом.

В ближайшее время в Анапе продолжится строительство новых образовательных объектов. В селе Витязево готовится к открытию детский сад на 240 мест «Песковичок». Ведется строительство школ и детсадов в микрорайоне Горгиппия, Сукко, Цибанобалке и Нижней Гостагайке. Завершается капремонт спортшколы «Виктория», а в станице Гостагаевской запланирована реконструкция школы № 31.

К предстоящему Дню учителя в Анапе впервые будут вручены муниципальные звания «Почетный работник образования города-курорта Анапа». Соответствующее положение депутаты утвердили в августе.

Мария Удовик