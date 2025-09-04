В Краснодаре очистили от сорняков более 19 тысяч га

Администрация Краснодара усилила меры по устранению сорной растительности и амброзии. К началу сентября 2025 года специалисты обработали более 19 тыс. га территории во всех внутригородских и сельских округах, сообщает пресс-служба мэрии.

Приоритетными зонами стали частный сектор, строительные площадки и зоны рядом с образовательными учреждениями, медицинскими организациями и кладбищами. Городские службы проводят регулярный мониторинг сельхозземель для предотвращения их зарастания. Также проверяются поля севооборотов, придорожные территории, окрестности жилых поселков, производственные участки и фермы.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, на 4 сентября зарегистрировано 348 обращений граждан по вопросам покоса сорняков. Из общего числа заявок 176 уже обработаны, остальные находятся в процессе выполнения.

Алина Зорина