Джаз на теплоходе, «Шансон парад» и премьеры в кино

В начале сентября жителей и гостей Сочи ждут джазовые вечера на теплоходе «Дагомыс», большой «Шансон парад» в Лазаревском и новые фильмы в кинотеатрах. Для семейного отдыха подготовлены прогулки на яхте, квест по мотивам «Джеймса Бонда» и программа плавания с дельфинами в сочинском дельфинарии. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Где послушать музыку

В пятницу, 5 сентября, в 22:00 на теплоходе «Дагомыс» состоится джазовый концерт в рамках фестиваля Jazz More. Музыканты исполнят импровизации в традициях джазовых фестивалей, а зрители смогут одновременно слушать музыку и любоваться видами Сочи с моря в преддверии выходных. Концерт продлится полтора часа.

Стоимость билета — 3500 руб. (6+)

В субботу, 6 сентября, в 20:00 в Центре национальных культур в Лазаревском пройдет концерт «Шансон парад». На сцене выступят Михаил Шелег, Владимир Черняков, Владимир Асмолов, Виктор Дорин, Ева Амурова, Рада Рай, юная певица Есения и Елена Бакурова. В программе — как новые композиции, так и известные хиты. Организаторы обещают чередование песенных номеров с юмористическими вставками, видеопроекциями и элементами шоу.

Стоимость билета — 1800 руб. (6+).

Что смотреть в кино

С 5 сентября в прокат выходит фильм ужасов «Астрал. Поместье ужаса». По сюжету семейная пара решает восстановить старое родовое поместье. Хозяйка дома начинает слышать голоса детей, которые обещают вернуть ей погибшего сына. Она пытается раскрыть тайну семьи, жившей здесь раньше, но вскоре сталкивается с враждебными духами. Продолжительность — 90 минут.

Стоимость билета — от 600 руб. (18+)

В субботу, 6 сентября, зрителям покажут российский анимационный фильм «Доктор Динозавров». Главный герой — школьник Фил Динозавров, которому непросто в общении с одноклассниками и семьей. Однажды он случайно попадает в мезозой через древний портал и оказывается в компании говорливого велоцираптора. Впереди героя ждут испытания и возможность понять ценность своей фамилии и семьи. Продолжительность мультфильма — 94 минуты.

Стоимость билета — от 570 руб. (6+)

Фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «City Stars Олимп» и других.

Куда сходить еще

Морские прогулки на яхте доступны в портах Адлера и Сочи. Туристы смогут провести от 45 до 90 минут в море, искупаться, позагорать и при удаче увидеть дельфинов. Жители и гости курорта, которые уже побывали на прогулке, рекомендуют в отзывах выбирать 90 минут. Во время прогулки предусмотрена стоянка для купания. На яхте есть спасательные жилеты, пледы, каюта для переодевания и туалет. Группа формируется из 11 человек.

Стоимость билета — 2200 руб. взрослый, 2100 руб. детский (0+).

Квест «Джеймс Бонд» в Сочи позволяет участникам почувствовать себя одними из участников команды агента 007. В игре задействованы профессиональные актеры, объемный звук, тактильные эффекты и элементы гастрономического сопровождения. Длительность — 1 час, количество игроков — от двух до пяти. Уровень сложности легкий.

Стоимость участия — 5000 руб. (12+).

В Большом Сочинском дельфинарии действует программа плавания с морскими обитателями. Участники смогут оказаться в воде рядом с животными и прокатиться по кругу, держась за плавник. Вода в бассейне поддерживается на уровне +25 градусов в любое время года.

Стоимость билета — от 6000 руб. (0+).

